‼️🇷🇺🏴☠Враг отправил на Москву 2022 БПЛА ▪️С 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября в направлении Московского региона летели 2022 БПЛА, сообщил С.
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