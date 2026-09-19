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‼️🇷🇺🏴‍☠Враг отправил на Москву 2022 БПЛА ▪️С 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября в направлении Московского региона летели 2022 БПЛА, сообщил С.

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