Аналитик предсказал, будет ли еще дешеветь доллар

Хотя не исключается временный уход доллара ниже уровня 90 рублей, в среднесрочной перспективе американская валюта может вернуться в диапазон 90 – 95 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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