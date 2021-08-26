Театр абсурда

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Центробанк хочет приставить к Вашим деньгам опекуна

Но забота чиновников может обернуться лазейкой для мошенников. Мошенники достали всех Наверно только человеку без телефона еще не звонили мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, службы безопасности банка, Центробанка или даже полицейскими.

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