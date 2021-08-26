Центробанк хочет приставить к Вашим деньгам опекуна

Но забота чиновников может обернуться лазейкой для мошенников. Мошенники достали всех Наверно только человеку без телефона еще не звонили мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, службы безопасности банка, Центробанка или даже полицейскими.
Но забота чиновников может обернуться лазейкой для мошенников. Мошенники достали всех Наверно только человеку без телефона еще не звонили мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, службы безопасности банка, Центробанка или даже полицейскими.
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