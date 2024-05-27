Депутат Хамзаев: Никабы не имеют отношения к исламу

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев заявил, что никабы размывают национальные особенности исламских народов России, сообщает ДумаТВ.
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