В Эрмитаже представят премьеру легендарной оперы «Орфей и Эвридика»

В честь 310-летия со дня рождения композитора Кристофа Глюка Премьерный показ оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка в честь 310-летия со дня рождения композитора пройдет в Гербовом зале Эрмитажа в рамках XIII Международного музыкального фестиваля «Петербургские набережные», сообщает ТАСС.