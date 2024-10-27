В Эрмитаже представят премьеру легендарной оперы «Орфей и Эвридика»

В честь 310-летия со дня рождения композитора Кристофа Глюка Премьерный показ оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка в честь 310-летия со дня рождения композитора пройдет в Гербовом зале Эрмитажа в рамках XIII Международного музыкального фестиваля «Петербургские набережные», сообщает ТАСС.
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