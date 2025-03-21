28 кг белого порошка привели полицию к цыганам Рейд по местам компактного проживания кочевого народа провели правоохранители после вскрытия нарколаборатории в Новоселье.
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28 кг белого порошка привели полицию к цыганам Рейд по местам компактного проживания кочевого народа провели правоохранители после вскрытия нарколаборатории в Новоселье.