17 августа 2024 года, 11 день вторжения НАТО на нашу землю. 301 год города Екатеринбург - народ гуляет, но пора просыпаться.
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17 августа 2024 года, 11 день вторжения НАТО на нашу землю. 301 год города Екатеринбург - народ гуляет, но пора просыпаться.
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