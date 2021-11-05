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Глава МИД Австрии оценил намерение России увеличить объемы газа в хранилищах Европы

Глава МИД Австрии оценил намерение России увеличить объемы газа в хранилищах Европы

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Вена приветствует намерение РФ увеличить объемы газа в хранилищах Европы как шаг, который повысит надежность энергоснабжения, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

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