Прорыв в квантовой механике: исследователи обнаружили новый фазовый переход в «магии» квантовых состояний

Группа исследователей из Мэрилендского университета, NIST, IonQ Inc. и Квантового центра Дьюка совершила значительный прорыв в понимании квантовой механики и информации, продемонстрировав новое поведение квантовых состояний при воздействии когерентных ошибок.
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