Руди Гобер об эпизоде с Брауном: «Мне понравился данк, но то, что было после – нет. Это часть игры»

Защитник «Денвера» ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты». Браун стал демонстративно праздновать эффектное попадание, что вызвало гневную реакцию со стороны французского баскетболиста.
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