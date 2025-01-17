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Царьград

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Отравление алкоголем в Стамбуле: число жертв достигло 37 человек

Отравление алкоголем в Стамбуле: число жертв достигло 37 человек

В Стамбуле жертвами отравления поддельным алкоголем стали 37 человек, большинство из них - граждане Узбекистана и Туркмении.

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