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Царьград

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В ЦУМе продают шубу из меха рыси за 44 миллиона рублей

В ЦУМе продают шубу из меха рыси за 44 миллиона рублей

Меховое изделие с шелковой подкладкой стоит больше, чем элитная квартира в Москве.В каталоге и на витрине ЦУМа выставили женскую шубу из натурального меха рыси стоимостью 44 миллиона рублей.

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