Тысяча человек споют хором в День России в центре Екатеринбурга. Музыканты расположатся в Историческом сквере, на ступенях, ведущих к памятнику основателям Екатеринбурга.
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Тысяча человек споют хором в День России в центре Екатеринбурга. Музыканты расположатся в Историческом сквере, на ступенях, ведущих к памятнику основателям Екатеринбурга.
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