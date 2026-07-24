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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Энрике 52 штрафа на сумму 82 тысячи рублей за нарушение правил ПДД. Игрок «Зенита» не выплачивает их с мая 2025-го («Mash на спорте»)

Вингер «Зенита» Луис Энрике получил 52 штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей за нарушение правил ПДД, «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

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