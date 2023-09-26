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О том, почему губернаторы продолжают покрывать мигрантов

О том, почему губернаторы продолжают покрывать мигрантов

Регионы уже не выдерживают наплыва мигрантов. И даже несмотря на взятки, которые те щедро платят чиновникам, вводят для них жёсткие ограничения.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Европа, например, не просто против России ввела санкции, но что бы в том числе, уйти от газовой зависимости. Много потеряла? Очень! Но пошла на это. А Россия, наоборот, делает себя зависимой от мигрантов, а это на пользу ей?! Чиновники, разворовывая Россию, палец о палец не ударили о внедрении инноваций на производстве  и ставят Россию в зависимость от иноземной раб силы! Эта рабисла уже командует в России. Но губернаторов это не волнует: им день простоять, да год продержаться, ничего не делая. Например, Красноярский край больше всех проводит экономические формы, а &quot;выхлоп&quot; =0. Бывший его губернатор Хлопонин &quot;оброс акциями Норникеля и &quot;Восточный&quot; ЗК &quot;Полюс&quot; и свалил в Израиль с миллиардным состоянием. Все губернаторы об этом только и мечтают, а о России должен думать только Президент?!
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