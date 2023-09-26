О том, почему губернаторы продолжают покрывать мигрантов

Владимир Соловьев

Европа, например, не просто против России ввела санкции, но что бы в том числе, уйти от газовой зависимости. Много потеряла? Очень! Но пошла на это. А Россия, наоборот, делает себя зависимой от мигрантов, а это на пользу ей?! Чиновники, разворовывая Россию, палец о палец не ударили о внедрении инноваций на производстве и ставят Россию в зависимость от иноземной раб силы! Эта рабисла уже командует в России. Но губернаторов это не волнует: им день простоять, да год продержаться, ничего не делая. Например, Красноярский край больше всех проводит экономические формы, а "выхлоп" =0. Бывший его губернатор Хлопонин "оброс акциями Норникеля и "Восточный" ЗК "Полюс" и свалил в Израиль с миллиардным состоянием. Все губернаторы об этом только и мечтают, а о России должен думать только Президент?!