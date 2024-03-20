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Ллойд Остин: «выживание Украины» находится под угрозой

Ллойд Остин: «выживание Украины» находится под угрозой

Как подчеркнул в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин, выживание Украины — под угрозой, так как Штаты  задерживают выделение новых пакетов военной помощи для Киева на фоне успехов Вооруженных сил РФ.

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