Ллойд Остин: «выживание Украины» находится под угрозой

Как подчеркнул в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин, выживание Украины — под угрозой, так как Штаты задерживают выделение новых пакетов военной помощи для Киева на фоне успехов Вооруженных сил РФ.
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