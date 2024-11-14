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Суета в Киеве - всё зачищают, даже войну с Россией "отменили": Что ещё изменилось с победой Трампа?

Суета в Киеве - всё зачищают, даже войну с Россией "отменили": Что ещё изменилось с победой Трампа?

Peter Druk/XinHua/Globallookpress После победы Трампа на президентских выборах в США в Киеве началась суета.

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Комментарии
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Misha Glusch
бандеровец - он агрессивен, но туп...
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19 час.
александр петров
Меня другое волнует. Сколько &quot;фокусников&quot; по переобуванию, будут рваться во властные &quot;кибинеты&quot; Руины, после зачистки её от бандерлогов?? А ведь это будет.
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3 час.
ИК
Игорь Калашников
Два торгаша недовольны друг другом?
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1 час.

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