Серия «Барби» Дэвида Левинталя представлена на аукционе

Серия «Барби» американского фотографа Дэвида Левинталя представлена на аукционе. Американский фотограф Дэвид Левинталь инсценирует исторические события, используя игрушечные фигурки, игровые наборы и другие миниатюры — часто с тревожащим эффектом.
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