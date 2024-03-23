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Культуромания

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Серия «Барби» Дэвида Левинталя представлена на аукционе

Серия «Барби» Дэвида Левинталя представлена на аукционе

Серия «Барби» американского фотографа Дэвида Левинталя представлена на аукционе. Американский фотограф Дэвид Левинталь инсценирует исторические события, используя игрушечные фигурки, игровые наборы и другие миниатюры — часто с тревожащим эффектом.

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