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Солнечное затмение начнется на закате 25 октября в Новосибирске

Солнечное затмение начнется на закате 25 октября в Новосибирске

Частное солнечное затмение 25 октября смогут увидеть при условии ясной погоды жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Западной Сибири, северо-востока Африки, северо-запада России и в северо-западной части акватории Индийского океана.

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