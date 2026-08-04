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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает, берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их объединить?»

Геннадий Орлов прокомментировал переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак». Ранее сообщалось , что футболист подпишет контракт до 2029 года.

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