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В Кремле заявили, что не опасаются возвращения к ситуации 2000-х после теракта в Дагестане

В Кремле заявили, что не опасаются возвращения к ситуации 2000-х после теракта в Дагестане

Сейчас другая Россия, «общество абсолютно консолидировано», сказал Дмитрий ПесковКремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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