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Царьград

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Медиалогия назвала лидером по цитируемости в СМИ агентство ТАСС

Медиалогия назвала лидером по цитируемости в СМИ агентство ТАСС

ТАСС возглавило рейтинг цитируемости в российских СМИ в июле, сообщает "Медиалогия". Агентство лидировало благодаря новостям об отмене домашних заданий для первоклассников, деле блогера Валерии Чекалиной и решении МОК по спортсменам РФ.

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