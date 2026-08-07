Медиалогия назвала лидером по цитируемости в СМИ агентство ТАСС

ТАСС возглавило рейтинг цитируемости в российских СМИ в июле, сообщает "Медиалогия". Агентство лидировало благодаря новостям об отмене домашних заданий для первоклассников, деле блогера Валерии Чекалиной и решении МОК по спортсменам РФ.
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