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К вопросу о запрете фурри

К вопросу о запрете фурри

К вопросу про обсуждаемые предложения по запрету фурри в России.SJW-геймдиректора Payday 3 понизили до геймдизайнераКак стало известно, геймдиректора Payday 3 Миодрага Ковачевича понизили до должности геймдизайнера Starbreeze.

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