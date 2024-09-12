К вопросу о запрете фурри

К вопросу про обсуждаемые предложения по запрету фурри в России.SJW-геймдиректора Payday 3 понизили до геймдизайнераКак стало известно, геймдиректора Payday 3 Миодрага Ковачевича понизили до должности геймдизайнера Starbreeze.