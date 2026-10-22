- Неужели тренер с лицензией PRO UEFA не получает интересных с творческой и материальной точки зрения предложений? - вопрос экс-полузащитнику «Зенита» и «Гамбурга» Александру Куртеяну, возглавлявшему сборную Молдавии в отборочном цикле Евро-2016, а ныне тренирующему детей в питерской футбольной школе «Прорыв».