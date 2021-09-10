20 лет Эре Бесправия: круглая дата терактов 11 сентября

☭КОМПАСПолитика20 лет Эре Бесправия: круглая дата терактов 11 сентября Америка в 2001 году запустила чудовищной провокацией смену парадигмы мирового порядка, но теперь пришла пора расплаты.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ТимофеевАмериканцы сами подорвали небоскрёбы, ведь не нашли ни одного обломка лайнеров, даже титановых лопаток турбин, которые ну никак не могли сгореть в огне. Гитлер Рейхстаг поджог, а амеры торговые центры подорвали. Старая схема,а суть одна - дать себе карт-бланш на вторжение и войну.ЮЮлияА ещё как цель и следствие- тотальный контроль над всеми, унизительные обыски в аэропортах, видеонаблюдения везде и за каждым, отказ от основных гражданских прав и свобод.ВСВадим Скоробогатовв конце концов вся тема «11 сентября» покрылась гадливым, подлым налётом… вот тут ужасно просится слово «обман», но в нецензурном, максимально грубом варианте...........++++++++++++Уж больно много не стыковок и вопросов.....КАК,ПОЧЕМУ,ГДЕ?????????????????Комментировать
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