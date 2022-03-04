Госдума единогласно приняла законопроект о лишении свободы на 15 лет за фейки об армии России

Также поправки вносит изменения в законодательство об административных правонарушенияхГосдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной и административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.
Также поправки вносит изменения в законодательство об административных правонарушенияхГосдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной и административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.
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