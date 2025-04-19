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Сальдо: Киев нарушил перемирие и атаковал три города в Херсонской области

Сальдо: Киев нарушил перемирие и атаковал три города в Херсонской области

Атакам со стороны ВСУ подверглись Каховка, Голая Пристань и Алешки.Киевский режим нарушил пасхальное перемирие и нанес удары по трем городам в Херсонской области накануне Светлого Христова Воскресения, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

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