Сальдо: Киев нарушил перемирие и атаковал три города в Херсонской области

Атакам со стороны ВСУ подверглись Каховка, Голая Пристань и Алешки.Киевский режим нарушил пасхальное перемирие и нанес удары по трем городам в Херсонской области накануне Светлого Христова Воскресения, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии