Медицинские мифы: нужно ли нам ежедневно делать 10 000 шагов?

Как известно, обычные пешие прогулки являются самым простым способом поддержания себя в форме. Эксперты рекомендуют проходить хотя бы 10 000 шагов в день, чтобы физическое и эмоциональное состояние было хорошим, однако оказывается, что все не так просто.