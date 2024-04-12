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Медицинские мифы: нужно ли нам ежедневно делать 10 000 шагов?

Как известно, обычные пешие прогулки являются самым простым способом поддержания себя в форме. Эксперты рекомендуют проходить хотя бы 10 000 шагов в день, чтобы физическое и эмоциональное состояние было хорошим, однако оказывается, что все не так просто.

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