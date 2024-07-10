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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жак Вильнев: «Вероятно, Сайнс по-прежнему надеется получить место в «Мерседесе»

Вильнев высказался о положении Сайнса. Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что Карлос Сайнс на самом деле ставит себя в опасную ситуацию, затягивая момент принятия решения о своей будущей команде.

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