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Живая Кубань

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  • Галина Светлая
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2 километра за 3 часа: в Сочи огромные дорожные заторы возникли из-за ремонта моста

2 километра за 3 часа: в Сочи огромные дорожные заторы возникли из-за ремонта моста

2 километра за 3 часа: в Сочи огромные дорожные заторы возникли из-за ремонта мостаНа днях дорожники начали ремонт на мосту через реку Псезуапсе на федеральной трассе А 147, соединяющем райцентр Лазаревское с остальной частью Сочи.

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