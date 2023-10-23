2 километра за 3 часа: в Сочи огромные дорожные заторы возникли из-за ремонта моста

2 километра за 3 часа: в Сочи огромные дорожные заторы возникли из-за ремонта мостаНа днях дорожники начали ремонт на мосту через реку Псезуапсе на федеральной трассе А 147, соединяющем райцентр Лазаревское с остальной частью Сочи.
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