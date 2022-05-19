Черты менталитета западных не-до-мужчин Они:1 Трусы. Не стоят за себя, свои девушек, друзей, родствеников, детей, чужих людей которых избивают на улице или которым угрожают физической расправой, бездомных животных - которых мучаю у них на глазах2 Боятся девушек3 Боятся русских парней и мужчин, что они могут их побить4 Женясь на русских девушках, они выхватывают кусок из чужой русской истории, потому, что их история полов развивалась по-другому, их женщины получили доступ к мужским профессиям спустя полвека и даже больше, чем русские женщины.