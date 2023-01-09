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Валерий Леонтьев распродал недвижимость в США

Валерий Леонтьев распродал недвижимость в США

Валерий Леонтьев распродал недвижимость в СШАSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2017 годуSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2016 годуSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2015 годуSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2013 годуSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2012 годуSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2012 годуSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2012 годуSlide image for gallery: 8333 | Валерий Леонтьев в 2010 году73-летний певец Валерий Леонтьев сейчас находится в США, где проходит реабилитацию после нескольких операций.

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