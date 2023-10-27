Путин рассказал, как «придумал» космодром Восточный

Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли / © KREMLIN По словам главы государства, в начале 2000-х он настоялна том, что у России должен быть «собственный гражданский космодром», и впоследствии личновыбрал место для строительства Восточного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии