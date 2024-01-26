СМИ: ядерное оружие США впервые за 15 лет разместят в Великобритании

Соединённые Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании – впервые за 15 лет. Такие действия предпринимаются "поскольку угроза со стороны России возрастает", свидетельствуют документы Пентагона, с которыми ознакомились журналисты The Telegraph.
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