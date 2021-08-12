Танечка Буланова раздает деньги пенсионерам?

Медвежий уголБизнес и финансыТанечка Буланова раздает деньги пенсионерам? Ингвар Коротков Нет, она действительно дама приятная во всех отношениях. И так жалостно поет всегда.Вернуться к статье516НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWladimir Соснинспасибо этой прелестной женщине,что она помогает людям.IKInna KuznetsovВы действительно считаете популистский лозунг безголосой бездарности помощью людям? Помочь эта, по Вашим словам, прелестная женщина хочет ТОЛЬКО СЕБЕ, поскольку бездарностью зарабатывать получается уже немногим (Бузовой, например), Пенсионерами она точно не озабочена, уверяю Вас.ВЖВолодя Жерноклеви чем она помогла?Starley ВячеславА что народ хочет от певице РТОМ?..Wladimir СоснинПишут!ДенисКто тебе сказал что она бездарность?хохлошумерОкстись, Вова. Они уже народ за идиотов держат. Кто они? Никто!Wladimir СоснинКто это ОНИ? Конкретно-то? Ну не Буланова ведь?Wladimir СоснинЯ ва сне понимаю!Почему же если человек и неважно какого он статуса помогает другим людям причем бедствующим,то зачем осуждать за это?Пишу из больницы где мне только что сделали операциюИ Спасибо нашему государству,что выплатило мне на нее 300 000 руб за квоту.Но не у всех ведь такая удача.IKInna KuznetsovПрежде всего - здоровья Вам! Много пока несправедливо в здравоохранении, моя приятельница с опухолью мозга не дождалась квоты. Но уверяю Вас, Булановой нет никакого дела до пенсионеров. есть дело только до себя, любимой и бездарной.Starley ВячеславА из чего кормана она решила помогать?ВЖВолодя Жерноклева что у своей танечки не взял?ВЖВолодя Жерноклевиз своего конечно, вот только выберут тогда.....Wladimir СоснинВо всяком случае из тумбочки а не из вашего кармана.СГСергей Гре_вЭто демагогия.. Кто когда кому-то деньги из своего кармана давал? Есть примеры? А обещали что-то из бюджетов практически все. Если будет бороться и хотя бы 500 люди получат и то хорошо.Евгений НатесовА почему 500 а не 100500?Евгений НатесовWladimir Соснин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ДенисНеотёсов, а ты отпирался и говорил что не оскорбляешь никого. У тебя копии этих какашек во всех темах.)))Евгений НатесовТоько в ответ. Вот ты почему такая быдлятина?ДенисУ тебя комментарий общий, где тут в ответ?Евгений НатесовА в чем, быдлятина, проблема? Это мой комментарий. И всегда пишу его по делу.ДенисТвоя быдлятина это и есть твоя проблема, ты как баба недотраханная.)))Евгений НатесовТебе виднее проблемы недотраханных баб.ДенисНе только мне, твоё нытьё каждый день все видят.)))Евгений НатесовА ты что так нервничаешь?Алексей СафроновЧто называется - в Яблочко попал!ВЛАДИМИР КУБРЯКТанечка,ты свои деньги собирается раздавать людям? Тогда честь и хвала тебе.Ваша СветлостьАга, ща она половичек постирает и раздаст свои деньнги!:))) Весь этот трёп от шоубиза слишком хорошо организован, аж противно! Вся жыдва от Ярмольнего до Шендеровича дружно топит за "тоскушу", тут и Шуфутинский и прочие как по команде ринулись на поддержку Тани, ведь так хорошо прослыть добренькими, вот только за чей счёт?!Владимир ДомнинМне сегодня только дали около метро их листовку. Просмотрел по диагонали, но как понял, это деньги от экономии на содержании городской думы. Предлагают отказ от платы депутатам. А пенсионерам ввести городскую надбавку, как в Москве.Владимир ШепиловА как дружно все эти звездуны и звездульки за Танечку Буланову!А подумали бы своими куриными мозгами - " где деньги, Зин?" А остальным пенсионерам России? Она специально захотела провокаций?Николай ЗайчиковГде деньги Зин , а слабо ввести прогрессивный налог на доходы , воровать из казны перестать , сократить депутатов и дать им средние по России оклады вот и найдутся деньги .Сергей ДобролежевЭтих депутатов актеров, спортсменов да и просто баранов полная госдума и все лезут как мухи на дерьмо, ой как власти и без делия хочется а главное дешевая столовая и зарплата не за что, почти 500000.Зоя КопаньА потому и лезут ,что была пандемия и они эти все звездуны поиздержались ,вот и рвутся на государственную халявную службу со своими популисткими призывами!Ринат БесфамильныйЛюди одумайтесь, артисты, певцы, спортсмены и прочие лицедеи должны заниматься СВОИМ делом, а не издавать законы и следить за их выполнением, наша дума уже стала спортивно-артистической сценой и .......Михаил АндреевИ есть же дЭбилы которые за них голоса отдают. Совсем у некоторых мозг атрофировался.Владимир Домнин" А еще лучше - миллион на рыло. Пенсионерское. То есть - наше". Это что, подпевала экс-посла?Николай ДенисовДа нет. Просто у автора рыло. Это он про себя любимого.Villi sherbakНе зарегистрировали ее кандидатом на выборах, а поэтому и спрашивать ни о чем. Так что автор попал ты пальцем в небо. Зато Вишневского по моему фамилия так звучит к выборам допустили.Владимир ДомнинТ.е. миллион только ему, а остальным пенсионерам денег давать не надо?Зоя КопаньВы только вдумайтесь ,что предлагает эта шепелявая звездунья,добавить пенсионам Питера по 10 тыс рублей,ежемесячно и приравнять Питер к пенсионерам Москвы, ( ладно Москву пенсионеры страны "проглотили")и остальные пенсионеры страны,что быдло? Или мы налогоплательщики остальной России должны это принять? А выдержит ли Боливар два города ,вот в чем вопрос? Кстати блокадники Питера получают добавки к пенсии и это хорошо!Villi sherbakНу как здесь можно обойтись без хохлосрани из бандэростана Зои Копань.Зоя КопаньВо-первых урод под иностранным ником,ты сам из Хохлофашистостана! Да у меня есть корни из Донбасса,но я живу 40 лет в Приморье !Владимир ДомнинЭто деньги из бюджета города, а не из федерального бюджета.ДенисПусть вывешивает.имел в видуНаша Таня ..громко плачет..:)))карла карловаПросто Таня захотела стать депутатом,но пиар вышел какой-то фантастически дешевый и сказочный. Похоже пандемия и проблемы со здоровьем,вероятно,дают о себе знать,а жить на широкую ногу хочется.Жаль,но мнение о ней изменилось...хохлошумерНе... пенсия потом хорошая...Геннадий БережновКогда пчёлы на сахар слетаются? Когда летать не хочется, а тут такая халява!Владимир ДомнинВот предмет спора. Буланова даже не упоминается.Владимир ДомнинА это объясняет, почему едресня накинулась на Буланову.Валера ЮшковВодилу бы какого поставили, а то одни богатенькие лизоблюды.Комментировать
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