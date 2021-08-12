Медвежий угол

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Танечка Буланова раздает деньги пенсионерам?

Танечка Буланова раздает деньги пенсионерам?

Ингвар Коротков Нет, она действительно дама приятная во всех отношениях. И так жалостно поет всегда.

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Wladimir Соснин
спасибо этой прелестной женщине,что она помогает людям.
Inna Kuznetsov
Вы действительно считаете популистский лозунг безголосой бездарности помощью людям? Помочь эта, по Вашим словам, прелестная женщина хочет ТОЛЬКО СЕБЕ, поскольку бездарностью зарабатывать получается уже немногим (Бузовой, например), Пенсионерами она точно не озабочена, уверяю Вас.
Володя Жерноклев
и чем она помогла?
Starley Вячеслав
А что народ хочет от певице РТОМ?..
Wladimir Соснин
Пишут!
Денис
Кто тебе сказал что она бездарность?
хохлошумер
Окстись, Вова. Они уже народ за идиотов держат. Кто они? Никто!
Wladimir Соснин
Кто это ОНИ? Конкретно-то? Ну не Буланова ведь?
Wladimir Соснин
Я ва сне понимаю!Почему же если человек и неважно какого он статуса помогает другим людям причем бедствующим,то зачем осуждать за это?Пишу из больницы где мне только что сделали операциюИ Спасибо нашему государству,что выплатило мне на нее 300 000 руб за квоту.Но не у всех ведь такая удача.
Inna Kuznetsov
Прежде всего - здоровья Вам! Много пока несправедливо в здравоохранении, моя приятельница с опухолью мозга не дождалась квоты. Но уверяю Вас, Булановой нет никакого дела до пенсионеров. есть дело только до себя, любимой и бездарной.
Starley Вячеслав
А из чего кормана она решила помогать?
Володя Жерноклев
а что у своей танечки не взял?
Володя Жерноклев
из своего конечно, вот только выберут тогда.....
Wladimir Соснин
Во всяком случае из тумбочки а не из вашего кармана.
Сергей Гре_в
Это демагогия.. Кто когда кому-то деньги из своего кармана давал? Есть примеры? А обещали что-то из бюджетов практически все. Если будет бороться и хотя бы 500 люди получат и то хорошо.
Евгений Натесов
А почему 500 а не 100500?
Евгений Натесов
Wladimir Соснин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Денис
Неотёсов, а ты отпирался и говорил что не оскорбляешь никого. У тебя копии этих какашек во всех темах.)))
Евгений Натесов
Тоько в ответ. Вот ты почему такая быдлятина?
Денис
У тебя комментарий общий, где тут в ответ?
Евгений Натесов
А в чем, быдлятина, проблема? Это мой комментарий. И всегда пишу его по делу.
Денис
Твоя быдлятина это и есть твоя проблема, ты как баба недотраханная.)))
Евгений Натесов
Тебе виднее проблемы недотраханных баб.
Денис
Не только мне, твоё нытьё каждый день все видят.)))
Евгений Натесов
А ты что так нервничаешь?
Алексей Сафронов
Что называется - в Яблочко попал!
ВЛАДИМИР КУБРЯК
Танечка,ты свои деньги собирается раздавать людям? Тогда честь и хвала тебе.
Ваша Светлость
Ага, ща она половичек постирает и раздаст свои деньнги!:))) Весь этот трёп от шоубиза слишком хорошо организован, аж противно! Вся жыдва от Ярмольнего до Шендеровича дружно топит за "тоскушу", тут и Шуфутинский и прочие как по команде ринулись на поддержку Тани, ведь так хорошо прослыть добренькими, вот только за чей счёт?!
Владимир Домнин
Мне сегодня только дали около метро их листовку. Просмотрел по диагонали, но как понял, это деньги от экономии на содержании городской думы. Предлагают отказ от платы депутатам. А пенсионерам ввести городскую надбавку, как в Москве.
Владимир Шепилов
А как дружно все эти звездуны и звездульки за Танечку Буланову!А подумали бы своими куриными мозгами - " где деньги, Зин?" А остальным пенсионерам России? Она специально захотела провокаций?
Николай Зайчиков
Где деньги Зин , а слабо ввести прогрессивный налог на доходы , воровать из казны перестать , сократить депутатов и дать им средние по России оклады вот и найдутся деньги .
Сергей Добролежев
Этих депутатов актеров, спортсменов да и просто баранов полная госдума и все лезут как мухи на дерьмо, ой как власти и без делия хочется а главное дешевая столовая и зарплата не за что, почти 500000.
Зоя Копань
А потому и лезут ,что была пандемия и они эти все звездуны поиздержались ,вот и рвутся на государственную халявную службу со своими популисткими призывами!
Ринат Бесфамильный
Люди одумайтесь, артисты, певцы, спортсмены и прочие лицедеи должны заниматься СВОИМ делом, а не издавать законы и следить за их выполнением, наша дума уже стала спортивно-артистической сценой и .......
Михаил Андреев
И есть же дЭбилы которые за них голоса отдают. Совсем у некоторых мозг атрофировался.
Владимир Домнин
" А еще лучше - миллион на рыло. Пенсионерское. То есть - наше". Это что, подпевала экс-посла?
Николай Денисов
Да нет. Просто у автора рыло. Это он про себя любимого.
Villi sherbak
Не зарегистрировали ее кандидатом на выборах, а поэтому и спрашивать ни о чем. Так что автор попал ты пальцем в небо. Зато Вишневского по моему фамилия так звучит к выборам допустили.
Владимир Домнин
Т.е. миллион только ему, а остальным пенсионерам денег давать не надо?
Зоя Копань
Вы только вдумайтесь ,что предлагает эта шепелявая звездунья,добавить пенсионам Питера по 10 тыс рублей,ежемесячно и приравнять Питер к пенсионерам Москвы, ( ладно Москву пенсионеры страны "проглотили")и остальные пенсионеры страны,что быдло? Или мы налогоплательщики остальной России должны это принять? А выдержит ли Боливар два города ,вот в чем вопрос? Кстати блокадники Питера получают добавки к пенсии и это хорошо!
Villi sherbak
Ну как здесь можно обойтись без хохлосрани из бандэростана Зои Копань.
Зоя Копань
Во-первых урод под иностранным ником,ты сам из Хохлофашистостана! Да у меня есть корни из Донбасса,но я живу 40 лет в Приморье !
Владимир Домнин
Это деньги из бюджета города, а не из федерального бюджета.
Денис
Пусть вывешивает.
имел в виду
Наша Таня ..громко плачет..:)))
карла карлова
Просто Таня захотела стать депутатом,но пиар вышел какой-то фантастически дешевый и сказочный. Похоже пандемия и проблемы со здоровьем,вероятно,дают о себе знать,а жить на широкую ногу хочется.Жаль,но мнение о ней изменилось...
хохлошумер
Не... пенсия потом хорошая...
Геннадий Бережнов
Когда пчёлы на сахар слетаются? Когда летать не хочется, а тут такая халява!
Владимир Домнин
Вот предмет спора. Буланова даже не упоминается.
Владимир Домнин
А это объясняет, почему едресня накинулась на Буланову.
Валера Юшков
Водилу бы какого поставили, а то одни богатенькие лизоблюды.

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