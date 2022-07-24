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У вас может появиться цифровой двойник раньше, чем вы думаете

У вас может появиться цифровой двойник раньше, чем вы думаете

Цифровой двойник – это копия человека, продукта или процесса, созданная на основе данных. Это может показаться научной фантастикой, но некоторые утверждают, что в течение следующего десятилетия у вас, скорее всего, появится цифровой двойник.

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