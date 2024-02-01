Оператор дрона РФ вывел через минное поле сдавшегося в плен военного ВСУ

Оператор российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) смог вывести украинского военного, сдавшегося в плен, на подконтрольную России территорию, указав ему безопасное направление движения через минное поле.
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