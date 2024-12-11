Игровой монитор в ретро-стиле появится на рынке по цене $200

Выпущен новый игровой монитор, который придется по вкусу любителям ретро-эстетики. Новый монитор JAPANNEXT JN-V236G180F-RETRO - это 23,6-дюймовый VA-панель с разрешением 1080p, оснащенная HDMI/DP, с частотой обновления до 180 Гц, FreeSync и совместимостью с PlayStation 5 на 120 Гц.