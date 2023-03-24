Опять про «снарядный голод», косоруких артиллеристов и превосходстве укроармии

Буквально в первые часы с начала визита председателя Си Цзиньпина я написал в своем «Телеграмме» о том, что сейчас начнутся «утечки» информации из западных источников, появятся «смельчаки» из числа военнослужащих ВСУ и гражданских, которые, несмотря на принятый на Украине закон, начнут размещать видео и фотоматериалы в Интернете о перемещениях … .