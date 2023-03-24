Опять про «снарядный голод», косоруких артиллеристов и превосходстве укроармии

Буквально в первые часы с начала визита председателя Си Цзиньпина я написал в своем «Телеграмме» о том, что сейчас начнутся «утечки» информации из западных источников, появятся «смельчаки» из числа военнослужащих ВСУ и гражданских, которые, несмотря на принятый на Украине закон, начнут размещать видео и фотоматериалы в Интернете о перемещениях … .
Популярные статьи
- Под Артемовском ликвидирован командующий батальоном украинских десантников
- Глава МИД ЮАР: Президент России - один из лидеров БРИКС, он приглашён на саммит, и исполнять решение МУС мы не собираемся
- ЧВК «Вагнер» продвинулись к центру Артёмовска с юго-запада, освободив значительную часть района «Квадраты»
Свежие комментарии