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Газета.ру

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Госдеп: около 85 американцев пропали без вести при наводнении в Непале

Госдеп: около 85 американцев пропали без вести при наводнении в Непале

Около 85 американцев числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом в интервью ABC заявил представитель госдепартамента США Томми Пиготт.

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