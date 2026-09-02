Боевик ГУР убит сбушниками в Киеве, — СМИ (ВИДЕО)

Украинские СМИ сообщают, что сотрудник ГУР убит во время перестрелки с СБУ в Киеве, ещё двое ранены.
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Почему? Почему так мало??? Бездари!
Пусть перестреляют друг друга , пауки в банке.