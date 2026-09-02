Русская весна
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Русская весна

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Боевик ГУР убит сбушниками в Киеве, — СМИ (ВИДЕО)

Боевик ГУР убит сбушниками в Киеве, — СМИ (ВИДЕО)

Украинские СМИ сообщают, что сотрудник ГУР убит во время перестрелки с СБУ в Киеве, ещё двое ранены.

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