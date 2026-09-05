Гөлназ Сираева: «Мин ул 2004 елда ничек исән калдым икән...»

Җырчы Гөлназ Сираева социаль челтәрдәге дусларына эчен бушаткан. Ул авылдагы әтисенең сәламәтлеге какшау, аның даими игътибарга мохтаҗ булуы һәм, әнисенең вафатыннан соң, үз өстенә яткан җаваплылык турында сөйләгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым