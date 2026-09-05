НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Гөлназ Сираева: «Мин ул 2004 елда ничек исән калдым икән...»

Гөлназ Сираева: «Мин ул 2004 елда ничек исән калдым икән...»

Җырчы Гөлназ Сираева социаль челтәрдәге дусларына эчен бушаткан. Ул авылдагы әтисенең сәламәтлеге какшау, аның даими игътибарга мохтаҗ булуы һәм, әнисенең вафатыннан соң, үз өстенә яткан җаваплылык турында сөйләгән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым