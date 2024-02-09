Дементьев назвал Кузьменко недостающим кусочком пазла для «Калгари»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре российского нападающего «Калгари Флэймз» Андрея Кузьменко, который забил за команду в двух матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после своего обмена из «Ванкувер Кэнакс».