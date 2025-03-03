Юра Борисов уступил «Оскар» американскому актеру

Российский актер Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину. На сцене киноакадемии россиянин все же оказался, но не в одиночестве с личной премией, а со всей съемочной командой фильма «Анора», который получили пять статуэток, в том числе и как «Лучший фильм».