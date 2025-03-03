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Юра Борисов уступил «Оскар» американскому актеру

Юра Борисов уступил «Оскар» американскому актеру

Российский актер Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину. На сцене киноакадемии россиянин все же оказался, но не в одиночестве с личной премией, а со всей съемочной командой фильма «Анора», который получили пять статуэток, в том числе и как «Лучший фильм».

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