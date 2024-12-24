Визит Роберта Фицо в Москву шокировал Запад и вызвал истерику на Украине. На встрече с Владимиром Путиным премьер Словакии обсудил вопрос продолжения поставок российского газа после отказа Украины от транзита энергоресурсов.
ЕС предает Словакию ради Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Словакия,что Словакия,Уераина Европе нужнее ресурсов больше,но они должны поеять,что Россия не передаст Украину Европе и тем более НАТО.Сейсас никто никому не доверяет!
Ответить
9 час.
Samarium
Словакии следует все же решить, с кем она... И почему в свое время поставила хохлофашистам истребители МиГ-29 советского еще производства, да и не только это???
Ответить
3 час.
HB
Halszka Brzozowska
По моему мнению, страны, недовольные действиями Тего, должны рассмотреть возможность выхода из ЕС, а также из НАТО, причем безвозмездно, поскольку именно из-за директив ЕС их экономика находится в руинах.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии