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ЕС предает Словакию ради Украины

ЕС предает Словакию ради Украины

Визит Роберта Фицо в Москву шокировал Запад и вызвал истерику на Украине. На встрече с Владимиром Путиным премьер Словакии обсудил вопрос продолжения поставок российского газа после отказа Украины от транзита энергоресурсов.

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Комментарии
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Eduard
Словакия,что Словакия,Уераина Европе нужнее ресурсов больше,но они должны поеять,что Россия не передаст Украину Европе и тем более НАТО.Сейсас никто никому не доверяет!
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9 час.
Samarium
Словакии следует все же решить, с кем она...  И почему в свое время поставила хохлофашистам  истребители МиГ-29 советского еще производства, да и не только это???
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3 час.
HB
Halszka Brzozowska
По моему мнению, страны, недовольные действиями Тего, должны рассмотреть возможность выхода из ЕС, а также из НАТО, причем безвозмездно, поскольку именно из-за директив ЕС их экономика находится в руинах.
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2 час.

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