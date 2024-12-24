Словакия,что Словакия,Уераина Европе нужнее ресурсов больше,но они должны поеять,что Россия не передаст Украину Европе и тем более НАТО.Сейсас никто никому не доверяет!

Samarium

Словакии следует все же решить, с кем она... И почему в свое время поставила хохлофашистам истребители МиГ-29 советского еще производства, да и не только это???