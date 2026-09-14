Какие законы принимает Госдума для помощи разным категориям населения

"Газета.Ru" © "Газета.Ru" Что такое социальная политика? Кому и как помогают депутаты Госдумы? Какие законы начинают работать, когда человек оказывается в сложной жизненной ситуации, и какие группы нуждаются в наибольшей поддержке? «Газета.