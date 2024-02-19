Персональное море: почему 70 лет назад Крым передали Украине

19 февраля исполняется 70 лет со дня передачи Крыма Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот день в 1954 году председатель Президиума Верховного Совета Советского Союза Клим Ворошилов подписал соответствующий указ.
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