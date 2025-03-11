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Царьград

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Бригадир, погибший на стройке в Челябинске, эвакуировал 13 человек

Бригадир, погибший на стройке в Челябинске, эвакуировал 13 человек

Но сам, к сожалению, спастись не смог.Трагедия случилась накануне поздно вечером. Рабочий погиб при обрушении на стройке элитного ЖК "Грани" в Челябинске, успев спасти 13 человек.

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