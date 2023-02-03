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В Свердловской области загорелась могила участника СВО

В Свердловской области загорелась могила участника СВО

Могила участника специальной военной операции (СВО) Сергея Миниахметова сгорела в городе Артемовском Свердловской области, 3 февраля сообщает портал Е1 По заявлению близких погибшего военнослужащего, они не исключают что это мог быть поджог.

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