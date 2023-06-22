Слова Джо Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников

Президент США Джо Байден причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Это высказывание заставило американских чиновников серьезно понервничать с учетом визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся накануне.
Президент США Джо Байден причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Это высказывание заставило американских чиновников серьезно понервничать с учетом визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся накануне.
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