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Слова Джо Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников

Слова Джо Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников

Президент США Джо Байден причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Это высказывание заставило американских чиновников серьезно понервничать с учетом визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся накануне.

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